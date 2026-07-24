Как усугубляется кадровый кризис в России
Все больше девятиклассников в России сейчас направляют не в старшую школу, а в колледжи и техникумы, где их будут готовить к работе на производстве. Одна из причин – дефицит кадров в России, пишет СЗРУ.
Все из-за того, что глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что российской экономике в течение ближайших шести лет необходимо около 3 миллионов работников – операторов станков, производственных установок и других специалистов.
На фоне кадрового дефицита в промышленности российские школьники все чаще сталкиваются с проблемами при переходе в старшую школу: родители выпускников девятых классов сообщают о массовых отказах в зачислении в 10 класс. Причем отказывают не только ученикам с низкими оценками, но и хорошистам и отличникам.
Во многих случаях школьникам прямо рекомендуют поступать в колледжи или техникумы, где они должны получить рабочую специальность. Жалобы поступают из разных регионов России, в частности:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Чувашии;
- Приморского края;
- Краснодарского края;
- Иркутской области;
- Новосибирской области;
- Кемеровской области;
- Удмуртии.
Формальные причины отказов различаются. Где-то ссылаются на средний балл аттестата, где-то – на результаты государственного экзамена или конкурсный отбор в профильные классы.
К слову, уже третий год подряд более половины девятиклассников России не продолжают обучение в 10 классе, а поступают в колледжи и техникумы. В 2025 году этот путь выбрали около 62% выпускников девятых классов.
Колледж как путь пополнения армии России
За образовательной реформой стоит не только экономический интерес. Колледжи и техникумы позволяют быстрее получить рабочую специальность и выйти на рынок труда. Именно это сейчас нужно российской промышленности, работающей в условиях санкций и военной экономики.
Однако для самих подростков у такой системы есть и обратная сторона: обучение в колледже значительно сужает возможности получить отсрочку от службы в армии. Для многих молодых мужчин это означает более высокий риск оказаться в армии после достижения призывного возраста.
Фактически система работает сразу в двух направлениях – обеспечивает предприятия дешевой рабочей силой и формирует резерв для армии.
Что известно о дефиците рабочей силы в России
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что уровень безработицы в его стране составляет всего 2,2%, и это один из самых низких показателей в мире. Однако у такой статистики есть обратная сторона – рынок труда почти исчерпал возможности для расширения.
Проблему признают сами россияне. Еще в апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что современная Россия никогда ранее не сталкивалась с таким острым дефицитом работников.
Острую нехватку кадров наблюдается в сферах ИТ, продаж и бухгалтерии, а также на технических должностях. В то же время руководство Superjob.ru считает, что правительство должно работать над восстановлением баланса в экономике, но пока наблюдается переток работников на низкоквалифицированные рабочие места в сфере услуг.