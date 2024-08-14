Россиян обыскивают в Германии: санкции стало обходить не так весело
Источник:Tagesschau
Немецкие таможенники провели обыск в российских логистических компаниях. Организации подозревают в нарушении санкций.
Что известно об этом обыске
Подозрение в нарушении введенных санкций получили две логистические российские компании. Именно поэтому, немецкие таможенники провели обыск в их офисных помещениях.
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Офисы этих организаций находятся в берлинском районе Темпельхоф-Шенеберг. Процедура обыска проводилась во вторник 13 августа.
Решение об осуществлении таких мероприятий принял суд. Его исполнителем выступило Центральное ведомство по исполнению санкций (ZfS).Важно! По предварительным данным известно, что речь идет о нарушении экономических санкций введенных против физических и юридических лиц из России.
Целью проведения обысков является опечатывание комплекса зданий и поиск активов российских компаний. Немецким офицерам удалось найти определенные доказательства и провести допросы для выяснения деталей дела.Обратите внимание! На месте проведения обыска работала ориентировочно 100 немецких офицеров.