Россиян обыскивают в Германии: санкции стало обходить не так весело

Немецкие таможенники провели обыск в российских логистических компаниях. Организации подозревают в нарушении санкций.

Что известно об этом обыске

Подозрение в нарушении введенных санкций получили две логистические российские компании. Именно поэтому, немецкие таможенники провели обыск в их офисных помещениях.

Читайте также В Харьков возвращается приватизация: какая стартовая цена известного "дома с термометром"

Офисы этих организаций находятся в берлинском районе Темпельхоф-Шенеберг. Процедура обыска проводилась во вторник 13 августа.

Решение об осуществлении таких мероприятий принял суд. Его исполнителем выступило Центральное ведомство по исполнению санкций (ZfS).

По предварительным данным известно, что речь идет о нарушении экономических санкций введенных против физических и юридических лиц из России.

Целью проведения обысков является опечатывание комплекса зданий и поиск активов российских компаний. Немецким офицерам удалось найти определенные доказательства и провести допросы для выяснения деталей дела.

На месте проведения обыска работала ориентировочно 100 немецких офицеров.