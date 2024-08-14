Что известно об этом обыске

Подозрение в нарушении введенных санкций получили две логистические российские компании. Именно поэтому, немецкие таможенники провели обыск в их офисных помещениях.

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Офисы этих организаций находятся в берлинском районе Темпельхоф-Шенеберг. Процедура обыска проводилась во вторник 13 августа.

Решение об осуществлении таких мероприятий принял суд. Его исполнителем выступило Центральное ведомство по исполнению санкций (ZfS).

Важно! По предварительным данным известно, что речь идет о нарушении экономических санкций введенных против физических и юридических лиц из России.

Целью проведения обысков является опечатывание комплекса зданий и поиск активов российских компаний. Немецким офицерам удалось найти определенные доказательства и провести допросы для выяснения деталей дела.

Обратите внимание! На месте проведения обыска работала ориентировочно 100 немецких офицеров.