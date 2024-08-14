Що відомо про цей обшук
Підозру у порушенні введених санкцій отримали дві логістичні російські компанії. Саме через це, німецькі митники здійснили обшук в їхніх офісних приміщеннях.
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Офіси цих організацій знаходяться в берлінському районі Темпельхоф-Шенеберг. Процедура обшуку проводилась у вівторок 13 серпня.
Рішення про здійснення таких заходів прийняв суд. Його виконавцем виступило Центральне відомство з виконання санкцій (ZfS).
Ціллю проведення обшуків є опечатування комплексу будівель і пошук активів російських компаній. Німецьким офіцерам вдалося знайти певні докази та провести допити для з'ясування деталей справи.