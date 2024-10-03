Мировые технологические лидеры объединились ради развития AI
Источник:AXIOS
OpenAI смогла привлечь финансирование в размере 6,6 миллиарда долларов. В инвестировании участвуют мировые технологические лидеры.
На что будут потрачены средства
Как сообщает AXIOS привлеченные средства должны быть потрачены на развитие AI. В частности, на создание дополнительных инструментов для функционирования искусственного интеллекта.
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Напомним! Инвесторы ожидают, что стоимость OpenAI должна вырасти до триллиона. В том числе и благодаря инновациям, в которые уже проинвестированы средства
Новое финансирование позволит нам удвоить наши лидерские позиции в передовых исследованиях ИИ, увеличить вычислительные мощности и продолжить создание инструментов, которые помогают людям решать сложные задачи,
– говорится в сообщении OpenAI.
Компания Thrive Capital, как и ожидалось, возглавила рекордный раунд финансирования. Также средства были привлечены через:
- NVIDIA;
- MGX;
- SoftBank;
- Khosla Ventures;
- Tiger Global;
- Microsoft;
- Altimeter Capital;
- Fidelity.
Обратите внимание! Несмотря на предварительные переговоры, компания Apple не стала частью соглашения.