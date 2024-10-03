Мировые технологические лидеры объединились ради развития AI

OpenAI смогла привлечь финансирование в размере 6,6 миллиарда долларов. В инвестировании участвуют мировые технологические лидеры.

На что будут потрачены средства

Как сообщает AXIOS привлеченные средства должны быть потрачены на развитие AI. В частности, на создание дополнительных инструментов для функционирования искусственного интеллекта.

Читайте также 100 миллиардов гривен в бюджет: будут ли новые поступления благодаря детенизации

Напомним! Инвесторы ожидают, что стоимость OpenAI должна вырасти до триллиона. В том числе и благодаря инновациям, в которые уже проинвестированы средства

Новое финансирование позволит нам удвоить наши лидерские позиции в передовых исследованиях ИИ, увеличить вычислительные мощности и продолжить создание инструментов, которые помогают людям решать сложные задачи,

– говорится в сообщении OpenAI.

Компания Thrive Capital, как и ожидалось, возглавила рекордный раунд финансирования. Также средства были привлечены через:

NVIDIA;

MGX;

SoftBank;

Khosla Ventures;

Tiger Global;

Microsoft;

Altimeter Capital;

Fidelity.

Обратите внимание! Несмотря на предварительные переговоры, компания Apple не стала частью соглашения.