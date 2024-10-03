Налогообложение посылок из-за границы: отменят ли норму в 150 евро

В Украине снова обсуждают решение об отмене нормы о неуплате налога на добавленную стоимость посылок, которые приехали из-за границы. Это будет касаться товаров, которые стоят менее 150 евро.

Уберут ли льготу в 150 евро для посылок

Как рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на форуме "Бизнес и война", украинские депутаты уже готовят законопроект об отмене нормы.

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Напоминаем! Еще ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина рассказал, что стоит снизить необлагаемый лимит на международные посылки со 150 до 45 евро. Ведь именно такую лазейку в налогообложении "теневой" бизнес использует для своей выгоды.

Общаясь с бизнесом, я не слышал другого подхода – льготу в виде 150 евро надо убрать. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет недовольна,

– говорит Гетманцев.

По словам нардепа, отсутствие НДС для посылок на сумму до 150 евро создает "перекосы в налогообложении". Все из-за того, что украинский производитель должен платить налог на добавленную стоимость, а те, кто делает такие же товары условно в Китае, его не платит.

С точки зрения государственной налоговой политики это абсолютный нонсенс, бессмыслица. Мы притесняем людей, которые здесь создают добавленную стоимость, платят налоги, в пользу людей, которых мы даже не знаем,

– заметил политик.

Интересно! Ранее в Верховной Раде уже была идея о повышении ставки НДС одновременно с увеличением военного сбора. Однако ее тогда отвергли.