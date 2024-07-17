Будут ли расти зарплаты в Украине: мнение руководителей предприятий
17 июля 2024, 11:41Читати новину українською
Источник:НБУ
Руководители украинских предприятий предусматривают увеличение зарплат для украинцев в течение следующих 12 месяцев. Хотя их ожидания на этот счет немного ослабли.
В какую сторону будут меняться зарплаты украинцев
По данным опроса, респонденты ожидают более низкие темпы роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Такое мнение высказали 62,6% предпринимателей. В то же время самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства.
Читайте также: Как зарабатывать минимум 50 тысяч гривен, сидя домаИнтересно! Минэкономики ожидало, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.
Впрочем, негативные оценки по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев выросли: общий баланс ответов составляет минус 10,7%, хотя в I квартале 2024 года он составлял минус 6,3%.Заметьте! Негативные ожидания наблюдаются среди респондентов во всех секторах экономики.