Как часто можно брать больничный: правила, нюансы, могут ли уволить из-за частых болезней

Больничный – это законное право каждого работника в Украине. Однако у граждан могут возникать вопросы относительно того, как часто можно брать больничный и какие правила следует учитывать.

Право на больничный: что предусматривает закон

В Украине право на больничный регулируется Кодексом законов о труде (КЗоТ) и другими нормативно-правовыми актами, включая законодательство о социальном страховании. Как часто можно брать больничный, чтобы избежать проблем с работодателем, рассказывает 24 Канал.

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В соответствии с действующим законодательством:

Больничный может брать любой официально трудоустроенный работник, в случае временной нетрудоспособности из-за болезни, травмы или других обстоятельств, указанные в медицинском заключении.

Продолжительность больничного не ограничивается, если он подтвержден надлежащими документами от врача.

Как часто можно брать больничный

Украинское законодательство не устанавливает ограничений на количество раз, когда работник может брать больничный в течение года. Главное – соблюдать следующие условия:

Больничный должен быть оформлен официально (в виде электронного или бумажного листка нетрудоспособности).

Все причины для его получения должны быть подтверждены медицинским учреждением.

Обратите внимание! Работник имеет право брать больничный столько раз, сколько это нужно для лечения или реабилитации. Однако, если больничные происходят очень часто, работодатель может потребовать дополнительных объяснений или больше информации о состоянии здоровья.

По каким причинам можно оформлять больничный

Больничный может быть выдан в таких случаях:

Острые заболевания или обострение хронических болезней.

Травмы, полученные в быту или на работе.

Операции и период реабилитации после них.

Лечение в связи с COVID-19 или другими инфекционными болезнями.

Уход за больным ребенком или близким родственником.

Можно ли потерять работу из-за частых больничных В соответствии со статьей 40 КЗоТ, работодатель не имеет права уволить работника за то, что он берет больничный. Но есть исключения: Если работник находится на больничном более 4 месяцев подряд без перерыва (исключение - случаи, связанные с производственными травмами или беременностью). Если работник не предоставляет надлежащим образом оформленный больничный лист или если злоупотребление подтверждено.

Как правильно оформить больничный

Чтобы избежать недоразумений с работодателем, соблюдайте следующие шаги: