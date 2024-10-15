Почему Европе не удается производить достаточное количество снарядов

Страны-союзники Украины наращивают производство снарядов. Однако, этих объемов до сих пор недостаточно, чтобы не только удовлетворить потребности украинской армии, но и создать определенный запас.

Как Европа увеличивает свое производство снарядов

Немецкий концерн Rheinmetall открыл в Австралии новое производство боеприпасов. Этот завод создан с местным подрядчиком NIOA, сообщает Financial Times.

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Изготовленные в Австралии снаряды экспортируются в Германию. Уже там, Rheinmetall наполняет их взрывчаткой.

Обратите внимание! Сейчас указанное производство производит десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые передаются Украине.

В 2025 году годовое производство на этом заводе должно вырасти минимум на 25% (то есть до 55 тысяч снарядов). Представители NIOA считают, что объемы можно повысить до 100 тысяч боеприпасов, однако, для этого нужно увеличить капитал.

Также значительно увеличили объем своего производства:

Saab (Швеция) – компания удвоила масштаб производства боеприпасов – до 200 тысяч штук в год, впоследствии этот объем должен увеличиться минимум вдвое;

Thales UK (Великобритания) – планирует удвоить производственные мощности своих заводов в Северной Ирландии в 2025 – 2026 годах.

Почему европейского производства недостаточно

Кильский институт мировой экономики подсчитал, что российская армия имеет возможность ежедневно использовать ориентировочно 10 тысяч снарядов в сутки. У Европы такой возможности нет.

Основными проблемами европейского производства являются: