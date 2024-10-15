Як Європа збільшує своє виробництво снарядів

Німецький концерн Rheinmetall відкрив в Австралії нове виробництво боєприпасів. Цей завод створено з місцевим підрядником NIOA, повідомляє Financial Times.

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Виготовлені у Австралії снаряди експортуються до Німеччини. Уже там, Rheinmetall наповнює їх вибухівкою.

Зверніть увагу! Зараз вказане виробництво виробляє десятки тисяч артилерійських снарядів, які передаються Україні.

У 2025 році річне виробництво на цьому заводі має зрости щонайменше на 25% (тобто до 55 тисяч снарядів). Представники NIOA вважають, що обсяги можна підвищити до 100 тисяч боєприпасів, однак, для цього потрібно збільшити капітал.

Також значно збільшили обсяг свого виробництва:

Saab(Швеція) – компанія подвоїла масштаб виробництва боєприпасів – до 200 тисяч штук на рік, згодом цей обсяг має збільшитись щонайменше вдвічі;

Thales UK(Велика Британія) – планує подвоїти виробничі потужності своїх заводів у Північній Ірландії у 2025 – 2026 роках.

Чому європейського виробництва недостатньо

Кільський інститут світової економіки підрахував, що російська армія має змогу щоденно використовувати орієнтовно 10 тисяч снарядів на добу. У Європи такої можливості немає.

Основними проблемами європейського виробництва є: