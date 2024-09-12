Почему снижается цена на билеты

Этой зимой крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы – Ryanair ожидала удешевления билетов на 5%. Однако, осенью генеральный директор лоукостера Майкл О'Лири сообщил, что реальное падение стоимости будет больше почти в 2 раза.

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Майкл О'Лири Генеральный директор Ryanair Пока Ryanair продолжит предоставлять свои услуги и будет придерживаться дисциплины по расходам, рынок в конце концов все решит со временем.

В июле компания уже снижала стоимость билетов на летний сезон. Причиной стало поведение потребителей, которые стали гораздо более осторожными.

Обратите внимание! Акции Ryanair потерпели падение на 4,9% после проведения ежегодного общего собрания авиакомпании в Дублине.

Нужно понимать, что потребительские расходы остаются ограниченными из-за определенных факторов. В частности, из-за кризиса, возникшего во время пандемии.