Чому знижується ціна на квитки

Цієї зими найбільша бюджетна авіакомпанія Європи – Ryanair очікувала здешевшання квитків на 5%. Однак, восени генеральний директор лоукостера Майкл О'Лірі повідомив, що реальне падіння вартості буде більшим майже у 2 рази.

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Майкл О'Лірі Генеральний директор Ryanair Поки Ryanair продовжить надавати свої послуги і дотримуватиметься дисципліни щодо витрат, ринок зрештою все вирішить з часом.

У липні компанія уже знижувала вартість квитків на літній сезон. Причиною стала поведінка споживачів, які стали набагато обережнішими.

Зверніть увагу! Акції Ryanair зазнали падіння на 4,9% після проведення щорічних загальних зборів авіакомпанії в Дубліні.

Потрібно розуміти, що споживчі витрати залишаються обмеженими через певні фактори. Зокрема, через кризу, що виникла під час пандемії.