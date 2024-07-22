Немецкая компания тайно предоставляла инструменты для россиян

Стало известно, что немецкая компания Heller Tools осуществляла продажу инструментов компаниям, которые имеют связь с тайной российской сетью контрабанды. Есть сведения об участии в этом процессе ФСБ.

Как выстраивалось это сотрудничество

Heller Tools осуществляла продажу различных инструментов, в частности сверл и пил. Общая сумма этих сделок достигла 1,2 миллиона долларов.

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Компанией Heller Tools задекларированы продажи товаров московской организации Торговый дом Трейдтулс на сумму 860 тысяч долларов. Указанные сделки реализованы в период с начала полномасштабной войны в Украине и до июня 2023 года. Именно эту российскую компанию связывают с контрабандной сетью Серня.

Как происходили дальнейшие продажи

, что, согласно таможенным записям, Heller Tools прекратила сотрудничество с россиянами в июне 2023 года. Именно в этот момент редакция Financial Times обратилась в немецкую компанию с запросом о подробностях торговли с Трейдтулс.

Уже в сентябре прошлого года Heller Tools начала сотрудничество с другой российской компанией – Тирекс. Сумма этих сделок достигла еще ориентировочно 300 тысяч долларов. Основателем Тирекса является бывший работник Трейдтулс.

В декабре 2023 года ЕС ввел санкции, запрещающие продажу инструментов, которые реализует Heller Tools, в Россию.