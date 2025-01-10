Как отследить посылку Укрпочты: подробная инструкция и все возможные способы
Укрпочта ввела удобную услугу отслеживания посылок, которая позволяет клиентам определять точное местонахождение своих отправлений и прогнозировать сроки доставки. Пользователи могут получить доступ к этой услуге различными способами.
Как отследить посылку Укрпочты на официальном сайте
На официальном сайте Укрпочты можно найти самую свежую информацию о статусе ваших отправлений. 24 Канал подготовил подробную инструкцию о том, как эффективно отслеживать посылки Укрпочты и необходимые шаги для этого. Более того, рассказываем и о других доступных способах отслеживания.
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Для отслеживания на официальном сайте нужно:
- Чтобы отследить посылку, просто введите номер для отслеживания в специальное поле "Отследить" на сайте.
- После ввода номера отслеживания нажмите на кнопку "Отследить".
- Через мгновение вы получите исчерпывающий отчет с детальной информацией о текущем местонахождении вашей посылки, включая весь ее путь от отправителя до получателя.
Как отследить посылку на сайте Укрпочты / Скриншоты Укрпочты
Как отследить посылку Укрпочты в Telegram
Если же вы не можете проверить эту информацию на официальном сайте, отследить отправление можно, используя чат-бот Укрпочты в Telegram. Вот, как это сделать:
- Войти в чат-бот и нажать Запустить в нижней части сообщения. Далее получите приветствие от чат-бота, а снизу будет указано следующее меню: Трекинг, Калькулятор, Тарифы, Отделения и Помощь.
- Чтобы отследить доставку нужно нажать на Трекинг и ввести номер посылки. Вы получите полный отчет по вашему отправлению.
Инструкция отслеживания посылки в Telegram / Скриншоты Укрпочты
Как отследить посылку Укрпочты в приложении
Мобильное приложение Укрпочты се достаточно удобным помощником для многих украинцев, которые часто пользуются услугами почтового оператора.
Он помогает экономить время, ведь оформить отправление можно просто в приложении. Так вы избегаете очередей на почте. Перед отправкой посылки можно рассчитать ее стоимость, чтобы избежать неожиданностей. А еще в приложении можно получать push-уведомления об изменении статуса отправления.
Для пользователей iPhone 6S и более новых моделей доступна функция измерения габаритов отправления с помощью камеры смартфона.
И, собственно услуга, которая является самой популярной, – возможность отслеживать свои отправления в режиме реального времени.
Инструкция по отслеживанию в приложении Укрпочты:
- После того, как открыли приложение Укрпочты, найдите раздел Отслеживание отправлений.
- Введите трек-номер. Найти его можно в квитанции об отправлении или в сообщении от продавца.
- После ввода трек-номера нажмите Отследить.
- Откроется подробная информация об отправлении, в частности его текущий статус и историю перемещения.