Как детенизация рынка ликеро-водочной продукции повлияла на поступления в бюджет

Детенизация рынка ликеро-водочной продукции увеличила поступления в бюджет Украины. Более того, нынешние налоговые показатели уже превышают довоенные.

Как выросли поступления в бюджет Украины

Налог от реализации ликеро-водочной продукции за 10 месяцев 2024 года больше чем за аналогичный период 2021 года на 3,3 миллиарда гривен или 43,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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Даниил Гетманцев Глава парламентского комитета по налогам и финансам Окончательный гвоздь в гроб тени на рынке алкоголя будет забит с подписанием законопроекта №12038, которым уплата акцизного налога возлагается на спиртовые заводы, исходя из максимальной производительности их оборудования.

Гетманцев отмечает, что уплата акцизного налога от изготовленной в Украине продукции такого типа выросла на 1,5 миллиарда гривен. Для сравнения, в 2021 году это значение было на 26,7% меньше.

Также положительную динамику демонстрируют следующие показатели: