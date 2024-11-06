Как детенизация рынка ликеро-водочной продукции повлияла на поступления в бюджет
6 ноября 2024, 16:05Читати новину українською
Детенизация рынка ликеро-водочной продукции увеличила поступления в бюджет Украины. Более того, нынешние налоговые показатели уже превышают довоенные.
Как выросли поступления в бюджет Украины
Налог от реализации ликеро-водочной продукции за 10 месяцев 2024 года больше чем за аналогичный период 2021 года на 3,3 миллиарда гривен или 43,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.
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Окончательный гвоздь в гроб тени на рынке алкоголя будет забит с подписанием законопроекта №12038, которым уплата акцизного налога возлагается на спиртовые заводы, исходя из максимальной производительности их оборудования.
Гетманцев отмечает, что уплата акцизного налога от изготовленной в Украине продукции такого типа выросла на 1,5 миллиарда гривен. Для сравнения, в 2021 году это значение было на 26,7% меньше.
Также положительную динамику демонстрируют следующие показатели:
- налоговая эффективность НДС выросла до 6,74%;
- на 24,5% (23,5 миллиарда) гривен увеличилась выручка от реализации ликеро-водочной продукции в 2024 году, целом это значение достигло – 119,4 миллиарда гривен;
- легальное производство спирта растет и должно увеличиться до 12 миллионов декалитров в 2024 году (в 2021 это значение достигало 7,4 миллиона декалитров).