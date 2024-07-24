Как проверить электронный больничный и где его искать

Когда человек болеет и не может посещать работу, врач предоставляет ему медицинское заключение о временной нетрудоспособности и электронный больничный. Это разные документы, которые надо проверять в разных системах.

Как проверить медицинское заключение

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и подтверждает временную нетрудоспособность пациента, служа основой для создания е-больничного.

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МВТН создается врачом, который оказывает медицинскую помощь и проводит врачебную экспертизу. Это может быть как семейный врач, так и врач-специалист.

Проверить МВТН можно на портале Дия. После проверки можно получить данные о:

типе медицинского заключения;

дате создания;

номере документа;

учреждении здравоохранения;

срок действия МВТН.

Проверка е-больничного в электронном реестре

Перейдите на портал Пенсионного фонда Украины. Войдите в свой личный кабинет. Перейдите в раздел "Мои листки нетрудоспособности". Проверьте информацию о текущем е-больничном.

Если информация отображается, е-больничный создан успешно и будет доступен для вашего работодателя.