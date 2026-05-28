Штрафов не будет: отдельным ФЛП разрешили работать без кассового аппарата
Предприниматели, которые работают одновременно в городе и сельской местности, нередко путаются в правилах по использованию кассовых аппаратов. Оказывается, для части ФЛП в селах закон действительно предусматривает исключения, которые позволяют работать без РРО или ПРРО.
Кто может торговать без РРО?
Порядок использования кассовой техники определяет Закон Украины №265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", пишет "Судебно-юридическая газета".
Смотрите также Какие поступления ФЛП не нужно декларировать как доход
Документ предусматривает, что РРО или программный РРО должны применять все предприниматели, которые проводят расчетные операции – как в наличной, так и в безналичной форме.
То есть в большинстве случаев ФЛП, которые продают товары или предоставляют услуги, должны использовать кассовую технику. Впрочем, законодательство предусматривает отдельные исключения для сельской местности:
- ФЛП на едином налоге имеют право не применять РРО или ПРРО при розничной торговле на территории села или поселка, если продают товары, которые не относятся к подакцизным.
- В таком случае разрешается использовать расчетные книжки и книги учета расчетных операций.
Это означает, что в таком случае предприниматель может официально работать без кассового аппарата.
Как применяется РРО, если торговые точки есть и в городе, и в селе?
Если же ФЛП имеет несколько торговых точек - например, магазин в городе и отдельную точку продажи в селе – правила будут разными для каждого объекта.
Для городской точки использование РРО или ПРРО является обязательным. А вот в селе предприниматель может работать без кассового аппарата, если придерживается условий, определенных законодательством, и не превышает установленный предельный годовой объем расчетных операций.
Зачем нужен фискальный чек?
Однако фискальный чек является важным документом, который подтверждает факт расчетной операции и защищает права потребителя. Почему продавцы обязаны его выдавать и что об этом говорит закон – подробно объясняет 24 Канал.
Фискальный чек – это расчетный документ, который подтверждает факт оплаты товаров или услуг и формируется через регистратор расчетных операций (РРО) или программный РРО (через планшет, смартфон или компьютер).
Он содержит данные о продавце, сумму покупки, дату и время операции и фискальный номер, что позволяет налоговой службе учитывать проведенные расчеты.
Чек – это доказательство, что ваши деньги ушли в легальную экономику, а не в тень. Это – защита прав потребителя,
– говорится в сообщении ГНС.
Закон обязывает бизнес выдать чек в любом случае, но покупатель может выбрать, в какой форме его получить – бумажной или электронной.
Поэтому вопрос на кассе обычно означает уточнение этого выбора, а не возможность отказаться от фискального чека вообще.
Что еще нужно знать ФЛП?
За деятельность без регистрации в качестве ФЛП предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за хозяйственную деятельность без регистрации – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией. При повторном нарушении штраф составляет от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией, а ненадлежащее ведение учета может привести к штрафу от 51 до 136 гривен.
Часто предприниматели жалуются на блокировку счетов, но не разбираются, кто именно за этим стоит. На самом деле подать инициативу или иск о блокировании счетов по определенным причинам может не только налоговая. Среди вариантов также банки или коммунальные службы. Если счета заблокировали по обращению налоговой, то вероятно, это произошло из-за долга по ЕСВ.