Работа в Кенсингтонском дворце: как стать помощником принца и принцессы Уэльских

Шанс стать помощником действующих монархов теперь имеет каждый. Конечно, при условии, что кандидат будет отвечать всем требованиям королевской семьи.

Кто может получить эту работу

Кенсингтонскому дворцу нужны новые помощники. В частности, принц и принцесса Уэльская ищут личного секретаря.

Читайте также Впервые за почти полвека: Диснейленд в Калифорнии готовится к забастовке

Это потрясающая возможность присоединиться к преданной команде Кенсингтонского дворца, которая оказывает поддержку принцу и принцессе Уэльским,

– сообщается в вакансии.

Что требуется от кандидата:

хорошие коммуникативные навыки;

стрессоустойчивость;

глубокое понимание уклада валлийских сообществ, бизнеса и правительства;

знание валлийского языка на уровне носителя (свободное владение).

Избранное лицо должно выполнять обязанности личного помощника и секретаря королевской семьи. В неделю работник будет иметь 38 рабочих часов и 2 выходных.