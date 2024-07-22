Работа в Кенсингтонском дворце: как стать помощником принца и принцессы Уэльских
22 июля 2024, 15:59Читати новину українською
Источник:Royal Blog
Шанс стать помощником действующих монархов теперь имеет каждый. Конечно, при условии, что кандидат будет отвечать всем требованиям королевской семьи.
Кто может получить эту работу
Кенсингтонскому дворцу нужны новые помощники. В частности, принц и принцесса Уэльская ищут личного секретаря.
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Это потрясающая возможность присоединиться к преданной команде Кенсингтонского дворца, которая оказывает поддержку принцу и принцессе Уэльским,
– сообщается в вакансии.
Что требуется от кандидата:
- хорошие коммуникативные навыки;
- стрессоустойчивость;
- глубокое понимание уклада валлийских сообществ, бизнеса и правительства;
- знание валлийского языка на уровне носителя (свободное владение).
Избранное лицо должно выполнять обязанности личного помощника и секретаря королевской семьи. В неделю работник будет иметь 38 рабочих часов и 2 выходных.Напомним! Украинские работодатели также нуждаются в значительном количестве работников. В Минэкономики считают, что нынешний дефицит рабочих достигает 4,5 миллиона человек. Именно такое количество специалистов нужно дополнительно, чтобы ВВП страны стабильно росло.