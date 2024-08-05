Количество женщин в украинском бизнесе растет, – министр экономики Свириденко

Количество украинок, которые занимаются предпринимательской деятельностью растет. Сейчас каждый второй ФЛП в Украине открыт женщинами.

Как женщины завоевывают бизнес в Украине

Министр Юлия Свириденко отметила рост количества женщин, занимающихся предпринимательством. Однако, она уточнила, что гендерный дисбаланс в бизнес-среде существует до сих пор.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Во время войны женщины все чаще берут на себя лидерство. В прошлом году каждый второй ФЛП в Украине открывала женщина. Каждую третью компанию возглавляла тоже женщина. Исследования показывают, что женщины чаще открывают малые и микробизнесы, а в разрезе средних и крупных предприятиях преобладают все же мужчины-руководители или владельцы.

Сейчас для женщин в бизнесе доступны определенные гранты. В частности, на поддержку и развитие своего дела.

Наша задача – создать условия, в которых каждое стремление будет трансформироваться в новые бизнесы, что сейчас так необходимы экономике,

– уточнила Свириденко.