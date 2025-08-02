Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Сколько реально можно заработать в TikTok
2 августа, 17:08
4

Сколько реально можно заработать в TikTok

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Украинские авторы в TikTok могут зарабатывать через фонд поддержки авторов, рекламу и коллаборации с брендами, прямые трансляции, а также продажу собственных продуктов или услуг.
  • В зависимости от активности и стратегии монетизации, тиктокеры могут получать от 200 до 1500+ долларов за интеграцию с брендами, а также от 10 до 100+ долларов за один эфир во время прямых трансляций.

TikTok не просто приложение для развлечений и скроллинга видео нонстоп. TikTok стал полноценной платформой для монетизации контента. В то же время вопрос дохода авторов, которые продвигают контент через платформу, остается открытым и этому есть ряд объективных причин.

Какие основные источники дохода в TikTok?

Украинский автор может зарабатывать на TikTok несколькими способами, в зависимости от формата контента, количества подписчиков, активности аудитории и способов монетизации. Сколько сейчас действительно можно получать от TikTok в 2025 году, разбирался 24 Канал.

Смотрите также Как зарабатывать в TikTok: гайд для новичков

В TikTok есть несколько способов заработка:

  • Фонд поддержки авторов (TikTok Creator Rewards Program)

В 2024 году TikTok обновил условия и теперь платформа учитывает не только количество просмотров, но и продолжительность просмотра, вовлеченность аудитории (комментарии, сохранения, просмотры до конца).

Стоит знать. В среднем авторы из Украины получают 0,20–0,60 доллара за 1000 просмотров в фонде. То есть за видео с 1 миллион просмотров можно заработать от 200 до 600 долларов, если видео длинное, просмотрено до конца и вызывает комментарии.

  • Реклама и коллаборации с брендами

Это самый прибыльный вариант заработка. Украинские бренды платят за интеграцию. Так, авторы с аудиторией 10 – 30 тысяч подписчиков могут рассчитывать на оплату – 100 – 300 долларов за видео. Тогда как аккаунты с охватами 1 миллион и более, могут просить за свои услуги от 500 до 1500+ долларов.

При этом бренды часто ищут не только уже известные лица, но и микроинфлюенсеров, имеющих нишевую аудиторию.

  • Прямые трансляции (лайвы)

Во время стримов подписчики присылают виртуальные подарки, которые можно обменять на реальные деньги. Стримеры в Украине зарабатывают от 10 до 100+ долларов за один эфир, в зависимости от количества подписчиков и активности фанов.

  • Продажа собственных продуктов или услуг

В TikTok также легко продвигать свои услуги или товары. Если вы предлагаете онлайн-курсы, консультации, или являетесь продавцом товаров, попробуйте снимать обзоры, коммуницировать и продвигать их в своих видео.

Сколько реально зарабатывают украинские тиктокеры?

В зависимости от активности, нишевости и стратегии монетизации, украинские авторы могут зарабатывать:

Формат монетизации Что это такое Сколько можно заработать
Брендовая реклама (сотрудничество с компаниями) Бренды платят за упоминания в видео, обзоры, интеграции От $50–100 за видео (для микроблогеров с 10–50 тыс. подписчиков); от $300–1000 - для 100 тыс.+
Партнерские программы (affiliate) Автор получает % с продаж или оплату за клики/регистрации по своей ссылке От $1 до $100+ в день в зависимости от трафика
Продажа собственного продукта/курса Продажа онлайн-продуктов, курсов, консультаций через TikTok От нескольких сотен до тысяч $ в месяц, в зависимости от воронки
Live-стримы с донатами Зрители присылают виртуальные подарки, которые конвертируются в деньги От $20–50 за вечер - для активных стримеров; топовые - $500+
Фонд творческих авторов TikTok TikTok платит авторам за просмотры (работает не во всех странах) Низкие ставки: в среднем $0.02–0.04 за 1000 просмотров 0.04 за 1000 просмотров