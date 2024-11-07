Новое предприятие в Ивано-Франковской области: какой завод построила французская компания

Французская группа Saint-Gobain построила в Ивано-Франковской области завод сухих строительных смесей. В целом компания инвестировала 11 миллионов евро и создала рабочие места для украинцев.

Какой завод построила французская компания в Украине

По состоянию на 5 ноября группа Saint-Gobain открыла свой первый завод сухих строительных смесей в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Украина".

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В общем инвестиция в новое предприятие составила более 11 миллионов евро, кроме того, это создало 50 рабочих мест.

Планируется, что завод, который расположен в селе Хотомир возле гипсового месторождения, будет выпускать гипсовые смеси под брендом Rigips.

Производственная мощность составляет 60 тысяч тонн в год,

Кстати! Гипсовый карьер на территории Ивано-Франковского района разрабатывает частное предприятие "Троянские гипсы", что является дочерней компанией "Сен-Гобен".

Открытие первого завода Saint-Gobain в Украине является важным шагом для нашей компании. Даже в трудные времена мы продолжаем двигаться вперед и инвестировать в будущее,

– сообщает Йоанна Чинш-Пеховяк, президент группы Saint-Gobain в Польше и Украине.