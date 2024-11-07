Який завод побудувала французька компанія в Україні
Станом на 5 листопада група Saint-Gobain відкрила свій перший завод сухих будівельних сумішей в Україні, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу ТОВ "Сен-Гобен Будівельна продукція Україна".
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- Загалом інвестиція в нове підприємство склала понад 11 мільйонів євро, крім того, це створило 50 робочих місць.
- Планується, що завод, який розташований у селі Хотомир біля гіпсового родовища, випускатиме гіпсові суміші під брендом Rigips.
- Виробнича потужність складає 60 тисяч тонн на рік,
До речі! Гіпсовий кар'єр на території Івано-Франківського району розробляє приватне підприємство "Троянські гіпси", що є дочірньою компанією "Сен-Гобен".
Відкриття першого заводу Saint-Gobain в Україні є важливим кроком для нашої компанії. Навіть у важкі часи ми продовжуємо рухатися вперед та інвестувати в майбутнє,
– повідомляє Йоанна Чинш-Пєховяк, президентка групи Saint-Gobain у Польщі та Україні.