Надбавку к зарплате в 2025 году начислят не только учителям

Дополнительную тысячу к зарплате с 1 января будут получать еще и все педагогические работники учреждений общего среднего образования. Кроме того, с 1 сентября следующего года надбавка вырастет до 2 000 гривен.

Кто и по сколько получит доплату

Как сообщил 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с 1 января и 1 сентября следующего года учителя получат надбавку к зарплатам.

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В то же время как рассказал в интервью "Подробностям" заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив, дополнительные средства получат не только учителя.

Кроме того, на назначение выплат не будут влиять ни стаж, ни местоположение учебного заведения.

Кому также вырастет зарплата:

школьным психологам,

руководителям кружков,

воспитателям групп продленного дня и другим.

Начисление надбавок будет происходить в два этапа, первый начнется с 1 января 2025 года с дополнительной 1 000 гривен, а второй – с 1 сентября 2025 года с надбавкой в 2 000 гривен.

Обратите внимание! Такие деньги не являются повышением должностного оклада, а лишь дополнительной выплатой, которую будут выплачивать ежемесячно до конца года, в котором прекратится военное положение. Кроме того, педагогическим работникам не нужно обращаться о назначении этой надбавки, ее будут выплачивать всем автоматически.