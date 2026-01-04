AI, кибербезопасность и строительство: на какую работу будет наибольший спрос
- Ожидается значительный спрос на специалистов по искусственному интеллекту, кибербезопасности, облачных технологий и т.д. в 2026 году.
- Строительство, сектор здравоохранения и возобновляемая энергетика станут основными отраслями роста.
В новом году рынок труда будет меняться под влиянием технологий и автоматизации. Ожидается, что на специалистов по ИИ, кибербезопасности, обработке данных, а также в области здравоохранения и возобновляемой энергетики, будет немалый спрос.
Как будет меняться рынок труда IT в 2026 году?
На мировом IT-рынке ожидается рост в 2026 году, ведь компании инвестируют как в искусственный интеллект, так и в кибербезопасность и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на Jobtower.io.
Поэтому прогнозируется, что спрос на высококвалифицированных IT-специалистов значительно возрастет, а зарплаты в топ-сегментах будут оставаться одними из самых высоких в мире.
- Одной из самых востребованных ролей станет инженер по искусственному интеллекту (AI Engineer) – профессионалы, которые создают, обучают и внедряют AI-модели в различных отраслях.
- Также высокий спрос ожидается на специалистов по кибербезопасности и облачных инженеров, управляющих сложной инфраструктурой в AWS, Azure и GCP.
- Интересно, что в центре внимания работодателей будет аналитика данных и разработка приложений с AI-интеграцией, поскольку бизнесы нуждаются в специалистах, способных превращать большие объемы информации в практические решения.
Какие еще отрасли будут расти в новом году?
По данным издания The Guardian, одной из отраслей, которая может оказаться в выигрыше, является строительство – это из-за недостатка рабочих и ограниченную способность AI заменять физический труд.
В целом количество студентов, которые получают строительное образование, растет, а компании в этой области прогнозируют многочисленные вакансии в 2026 году.
Сектор здравоохранения и биотехнологий также будет демонстрировать стремительный рост, в частности речь идет о телемедицине, аналитике здоровья и разработке медицинских технологий. Эти категории будут нуждаться в квалифицированных кадрах, пишет Best Job Tool.
А большой потенциал для найма будут иметь вакансии в области возобновляемой энергии и устойчивого развития, где уже появилась работа для инженеров, экологических аналитиков и менеджеров проектов.
Интересно! Расширение логистики и цепей поставок, EdTech и фриланса/дистанционной работы делает 2026 год годом новых возможностей для тех, кто готов адаптировать свои навыки к современным вызовам.
Каких специалистов в Украине не хватает?
На украинском рынке наблюдается дефицит кадров в ряде специальностей, где количество вакансий значительно превышает количество соискателей работы. Такую нехватку испытывают в рабочих и технических профессиях.
Сейчас Госслужба занятости уже предлагает бесплатное переобучение для представителей непопулярных профессий, чтобы помочь им овладеть теми навыками на рынке, в которых больше всего нуждаются. Но сложное образование или квалификационные требования у специалистов с высшим образованием делают процесс длиннее.
Сейчас такие сферы наблюдаются с дефицитом кадров: строительство, образование, IT-специалисты и технические специальности, а также менеджеры, продавцы и водители, на которых наблюдается высокий спрос. Зато спрос на разработчиков программного обеспечения, маркетологов и аналитиков данных продолжает расти.