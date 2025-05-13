Какая разница между ФЛП 2 и 3 группой: просто о главном

ФЛП – это гибкий формат ведения малого бизнеса в Украине. Решение, какую группу выбрать – 2 или 3 – зависит не только от налогов, но и от того, с кем вы работаете и сколько зарабатываете.

2 или 3: какую группу ФЛП выбрать

24 Канал рассказывает, чем отличается 2 группа от 3, кому что подходит и какие есть нюансы.

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Кто может быть на 2 группе

Работает только с физическими лицами или с другими ФЛП (не с юридическими лицами).

Годовой доход – до 6 672 000 гривен (по состоянию на 2025 год).

Виды деятельности – торговля, бытовые услуги, кафе, небольшие онлайн-магазины и т.д.

Налоги:

Единый налог – до 20% минимальной зарплаты; фиксированная сумма до 1600 гривен/месяц.

ЕСВ (пенсионный взнос) – около 1760 гривен/месяц (может меняться ежегодно).

Военный сбор – 800 гривен, 10% от МЗП.

Кто может быть на 3 группе

Работает с физическими и юридическими лицами, в том числе с крупными компаниями.

Годовой доход – до 9 336 000 гривен.

Подходит фрилансерам, маркетологам, ИТ-специалистам, консультантам, дизайнерам, тем, кто продает услуги бизнесу.

Налоги:

Единый налог – 5% от дохода (или 3%, если с НДС).

ЕСВ – примерно так же, как у 2 группы.

Военный сбор – 1% от дохода.

Что лучше – 2 или 3 группа Если вы торгуете на рынке, имеете кофейню или салон красоты и работаете с населением – 2 группа будет удобнее и дешевле. Если ваши клиенты – это компании, если вы работаете в ИТ или предоставляете услуги как подрядчик – 3 группа дает больше возможностей. Даже если налоги будут немного выше – сотрудничество с юрлицами это перекрывает.

На что еще обратить внимание

Если превысите лимит дохода – придется или перейти в другую группу, или платить штрафы. В третьей группе проще легализовать доход, если работаете с иностранными клиентами. Зато во второй группе меньше отчетности, подходит для небольших бизнесов.

Важно. Разница между группами – в клиентах, лимитах и системе налогообложения. Выбор стоит делать под себя: под формат работы, партнеров, цели и желаемый уровень свободы в ведении бизнеса.