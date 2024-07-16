Зять Трампа приобретет часть одной из ведущих финансовых компаний Израиля

Зять Трампа Джаред Кушнер планирует покупку пакета акций израильской компании. Стоимость этой сделки превышает 100 миллионов долларов.

Как будет происходить покупка

Джаред Кушнер возглавляет американскую инвестиционную компанию Affinity Partners. Именно она будет покупать акции израильской страховой и финансовой группы Phoenix Holdings.

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Сейчас активы Affinity превышают 3 миллиарда долларов.

Что известно об этой сделке

представители Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии инвестировали в эту компанию около 2 миллиардов долларов.

По состоянию на теперь, планируется покупка 4,95% акций в Centerbridge Partners и Gallatin Point Capital. Однако это не конечный формат сделки. Affinity Partners не против приобрести еще 4,95%, но, только если израильский регулятор будет одобрять это решение.

Для Affinity это вторая масштабная инвестиция в израильские компании. В 2023 году эта американская инвестиционная компания приобрела 15% акций автомобильного и кредитного подразделения Shlomo Group. Стоимость этой сделки достигала 110 миллионов долларов.

По состоянию на сейчас, эта сделка оценивается в 128,5 миллиона долларов.