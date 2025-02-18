Востребованные вакансии и уровень зарплат в ИТ – актуальные данные от SoftServe

В 2024 году украинский рынок IT стабилизировался, об этом свидетельствует активный найм специалистов и рост зарплат в ключевых направлениях. Компания SoftServe входит в пятерку крупнейших в Украине.

Развитие ИИ

В SoftServe рассказали, сколько наняли джунов и каких проектов было больше всего в 2024 году, информирует 24 Канал. Мощное развитие генеративного Искусственного Интеллекта стало в 2024 году для SoftServe возможностью построить новую экспертизу и расширить портфолио сервисов.

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Заметьте. Компания начала работать с 247 новыми заказчиками, что на 134% больше, чем в 2023-м. Общее количество активных проектов, над которыми работали команды разработчиков, – 1461.

Какие актуальные вакансии

Было открыто значительное количество вакансий, в частности для разработчиков уровня middle и senior, а также специалистов в Data Science и Big Data.

Особый спрос фиксировали на аналитиков данных и экспертов по работе с искусственным интеллектом. Компания также активно нанимала начинающих: только за год в отрасль пришло более 700 новых специалистов, из которых 237 – уровня trainee/junior,

– сообщили в пресс-службе SoftServe.

Уровень зарплат

По заработным платам, в 2024 году наблюдается тенденция к их росту в отдельных сферах. Наибольшее повышение произошло для разработчиков среднего и старшего уровня, а также специалистов, работающих с большими данными.

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Кроме того, компания ввела дополнительные бонусные программы и мотивационные выплаты для сотрудников, привлеченных к критическим проектам.