Сколько зарабатывает Майкл Джексон даже после смерти

Сами критики утверждают, что фильм увеличит и без того высокое количество прослушиваний треков Майкла Джексона на стримингах, передает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Кроме того, соглашение, которое заключила Sony Music Group, дает возможность право не только на сами записи Майкла Джексона, но еще и права на некоторые песни других исполнителей, которые при жизни скупал король попмузыки.

Кстати! Полная стоимость музыкальных записей оценивается где-то в 1,2 – 1,5 миллиарда долларов.

Каково творческое наследие Джексона:

По расчетам Billboard, ежегодно наследство музыканта генерировало около 75 миллионов долларов прибыли, и это без сделки с Sony.

С полной суммы прибыли где-то чуть больше чем 47 миллионов долларов приходится на использование его музыки – это стриминги, продажа дисков, роялти с радио и прочее.

В то же время еще 5 – 8 миллионов долларов прибыли – это приобретенная дискография других музыкантов, а остальную сумму обеспечили театр и продажа мерча.

Заметьте! По данным Forbes, после смерти Майкла Джексона в 2009 году, его музыкальное наследство принесло наследникам 3,3 миллиарда долларов.