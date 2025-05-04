Скільки заробляє Майкл Джексон навіть після смерті
Самі критики стверджують, що фільм збільшить і без того високу кількість прослуховувань треків Майкла Джексона на стрімінгах, передає 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
Читайте також "Картонний король" Пратт робить ставку на Трампа: інвестує 5 мільярдів доларів на нову Америку
Крім того, угода, яку уклала Sony Music Group, дає можливість право не лише на самі записи Майкла Джексона, але ще й права на деякі пісні інших виконавців, які за життя скуповував король попмузика.
До речі! Повна вартість музичних записів оцінюється десь в 1,2 – 1,5 мільярда доларів.
Який творчий спадок Джексона:
- За розрахунками Billboard, щорічно спадок музиканта генерував близько 75 мільйонів доларів прибутку, і це без угоди з Sony.
- З повної суми прибутку десь трішки більше аніж 47 мільйонів доларів припадає на використання його музики – це стрімінги, продаж дисків, роялті з радіо та інше.
- Водночас ще 5 – 8 мільйонів доларів прибутку – це придбана дискографія інших музикантів, а решту суми забезпечили театр та продаж мерчу.
Зауважте! За даними Forbes, після смерті Майкла Джексона у 2009 році, його музичний спадок приніс спадкоємцям 3,3 мільярда доларів.