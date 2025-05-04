Скільки заробляє Майкл Джексон навіть після смерті

Самі критики стверджують, що фільм збільшить і без того високу кількість прослуховувань треків Майкла Джексона на стрімінгах, передає 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Крім того, угода, яку уклала Sony Music Group, дає можливість право не лише на самі записи Майкла Джексона, але ще й права на деякі пісні інших виконавців, які за життя скуповував король попмузика.

До речі! Повна вартість музичних записів оцінюється десь в 1,2 – 1,5 мільярда доларів.

Який творчий спадок Джексона:

За розрахунками Billboard, щорічно спадок музиканта генерував близько 75 мільйонів доларів прибутку, і це без угоди з Sony.

З повної суми прибутку десь трішки більше аніж 47 мільйонів доларів припадає на використання його музики – це стрімінги, продаж дисків, роялті з радіо та інше.

Водночас ще 5 – 8 мільйонів доларів прибутку – це придбана дискографія інших музикантів, а решту суми забезпечили театр та продаж мерчу.

Зауважте! За даними Forbes, після смерті Майкла Джексона у 2009 році, його музичний спадок приніс спадкоємцям 3,3 мільярда доларів.