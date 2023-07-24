Довоенные правила скоро возвращаются: какие изменения ждут ФЛП с 1 августа

Как известно, Верховная Рада приняла законопроект №8401, возвращающий довоенные правила для ФЛП. Каких изменений следует ожидать с 1 августа – читайте в материале.

Законопроект №8401 вступает в силу уже с 1 августа. Что нужно знать ФЛПам об изменениях, чтобы не нарваться на нарушения – рассказывает 24 Канал.

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Почему для ФЛПов возвращают довоенные правила игры, хотя война еще продолжается

Возврат довоенных налогов – это одно из ключевых требований МВФ в рамках Меморандума новой мониторинговой программы для Украины (PMB). Если Украина выполнит требования Меморандума, уже в этом году сможет рассчитывать на финансирование по программе Upper-Credit Tranche. Наша экономика очень сильно пострадала от войны, поэтому без финансирования МВФ удержать ее хоть какую-нибудь стабильность будет просто невозможно.

Будьте бдительны! Российские ИПСО могут разгонять информацию о "налоговом давлении на бизнес", но это совсем не тот случай. Кроме того, прямо сейчас в Украине работают над налоговой реформой "10-10-10", которая должна улучшить бизнес-климат в государстве.

Что будет с Единым налогом в 2%

ФЛП 3 группы и юридические лица больше не смогут уплачивать Единый налог в размере 2% от суммы дохода. Эту возможность отменили. Далее возможны следующие варианты событий:

ФЛПы самостоятельно выберут, по какой ставке платить налоги (соответствующее заявление нужно подать до августа);

если они этого не сделают, их автоматически переведут на налоговую ставку, на которой они находились до войны;

если ФЛП зарегистрирован во время войны и предприниматель выбрал ставку в 2%, его автоматически перебросят к Плательщикам Единого налога со ставкой в 5%.

Что с доходами, которые приобретались во время пребывания на 2% ЕН

С началом полномасштабной войны в Украине отменили обязательную оплату ЕСВ для ФЛП 1 и 2 группы. С 1 августа 2023 года обязательные платежи снова вступают в силу.

Те доходы, которые предприниматели получали, пока находились на 2% ставке ЕП, в годовой лимит включаться не будут. Лимит просто пропорционально уменьшат, чтобы у предпринимателей не возникло проблем.

То есть для предпринимателей, которые с 1 августа возвращаются к уплате Единого налога в размере 5%, годовой лимит дохода составит 3 257 875 гривен, то есть 5 месяцев из 12. Прибыли за время пребывания на ставке в 2% сюда не входят.

ФЛПы на прифронтовых территориях: как будут платить Поскольку предприниматели вблизи линии столкновения работают в сложнейших и опасных условиях, то для них пока действуют особые правила. В частности, закон разрешает предпринимателям на прифронтовых территориях и территориях возможных боевых действий платить ЕСВ и Единый налог добровольно.

Возврат проверок: на всех ли сразу набросится налоговая

Проверки могут быть плановые и внеплановые. Вторые производят в случае обращения налогоплательщика или в случае подозрения на нарушение.

В настоящее время внепланово проверять могут только представительства и филиалы иностранных субъектов, субъектов хозяйствования, которые задействованы в производстве и реализации подакцизных товаров (в частности, табака и алкоголя), представителей игорного бизнеса, провайдеров финансовых и платежных услуг.

Что касается плановых проверок, то список компаний должен быть на сайте налоговой, а как подготовиться к ним так, чтобы не иметь проблем – читайте тут.

РРО и штрафы

Кого будут наказывать

Все бизнесы обязаны употреблять РРО – регистраторы расчетных операций. Кто этого не будет делать – будет платить штраф.

Опять же есть исключение из правила – предприниматели, работающие на прифронтовых территориях, никаких штрафов не будут платить.

Размер наказания

Все нарушения по неиспользованию РРО, которые осуществлялись

В законе сообщается, что размер штрафов в настоящее время снижен. При первом нарушении придется оплатить 25% от суммы сделок без РРО, затем – 50% от каждого нарушения. Предпринимателей предупреждают, что проверяющие органы могут прибегать к "контрольным закупкам", поэтому кассовые аппараты следует использовать всегда.