Новый год – новые правила: что изменится для ФЛП в 2024 году

С 1 января 2024 года вступили в действие несколько важных обновлений для предпринимателей. Они касаются как налогов, так и общих правил ведения бизнеса.

ЕСВ вырастет из-за увеличения минимальной зарплаты

С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Украине составляет 7 100 гривен, а с 1 апреля вырастет до 8 000 гривен. Соответственно, к апрелю Единый социальный взнос будет составлять 1562 гривны в месяц, а затем – 1760 гривен.

Интересно Что будет с налогами и какие изменения ждать ФЛП в 2024 году

На время военного положения и 12 месяцев после его завершения уплата ЕСВ добровольна, но в случае неуплаты за определенный период не будет начислен страховой стаж.

Новый размер Единого налога

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Сумма Единого налога фиксируется 1 января и действует в течение всего года. В 2024 году ФЛПы будут платить следующие суммы:

1 группа – 302 гривны в месяц;

2 группа – 1 420 гривен в месяц;

3 группа – 5% от оборота.

Проверки возвращаются

ФЛП 1 и 2 групп с регистрацией на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия, могут платить ЕП по собственному желанию.

В 2024 году налоговая возвращает документальные проверки, поэтому предпринимателей призывают не пренебрегать использованием РРО. Налоговики смогут проверять платежи и чеки за длительный период и штрафовать за нарушение.

Проверки больше будут относиться к тем, кто работает с НДС, но к ним призывают подготовиться всех предпринимателей.