Уплата налогов: что нужно успеть до 20 января

20 января - последний день, когда предприниматели должны уплатить налоги и взносы за январь 2025 года, а также позаботиться о едином социальном взносе за IV квартал 2024 года.

Какие налоги следует уплатить

24 Канал рассказывает подробнее, что нужно учесть при уплате налогов, как выполнять платежные обязательства, чтобы избежать штрафов и почему это обязательно сделать до 20 января.

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Единый налог за январь 2025 года:

ФЛП 1-й группы: 302,80 гривен.

ФЛП 2-й группы: 1 600 гривен.

Военный сбор за январь:

ФЛП 1-й и 2-й группы: 800 гривен.

Важно. От уплаты единого налога и военного сбора освобождены предприниматели, которые мобилизованы в Вооруженные силы Украины. А также те, что зарегистрированы на территориях ведения боевых действий.

ЕСВ за IV квартал 2024 года

Сумма к уплате: 5 280 гривен

Хотя уплата ЕСВ за IV квартал все еще является добровольной, предпринимателям стоит помнить, что без этого взноса страховой стаж не начисляется. Это может повлиять на расчет будущей пенсии.

Почему важно не пропустить дедлайны

Несвоевременная уплата налогов может привести к штрафным санкциям. Для предпринимателей, которые хотят сохранить свой страховой стаж, добровольная уплата ЕСВ остается актуальным решением.

Обращайте внимание на условия освобождения от налогов, если вы мобилизованы или находитесь на территории, где ведутся боевые действия. Это позволяет избежать лишних финансовых затрат в сложный период. Подробнее об этом мы писали здесь.