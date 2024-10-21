Налоги с украинских зарплат: от НДФЛ до ЕН

С октября с зарплат украинцев будет удерживаться не 19,5% как было раньше, а 23% военного сбора и налога на доходы физических лиц. В то же время для ФЛП единый налог будет оставаться без изменений.

Сколько украинцы платят с зарплат налогов

В Украине к наемному работнику или лица, которая выполняет работу по гражданско-правовому договору, применяются следующие налоги:

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налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18% заработной платы,

– 18% заработной платы, военный сбор - для военных 1,5%, а для других – 5% с 1 октября 2024 года,

Обратите внимание! Военный сбор не коснется тех, кто участвует в боевых действиях. То есть с их доходов, а это денежное обеспечение и дополнительные надбавки, не уплачиваются налоги.

единый социальный взнос (ЕСВ) – 22% от зарплаты: минимальный размер составляет на сегодня 1 760 гривен в месяц (22% от минимальной зарплаты в размере 8 000 гривен), а максимальный – 26 400 гривен (22% от 15 минимальных зарплат).

В то же время по данным Гоструда, если НДФЛ и военный сбор удерживаются из заработной платы работника, то ЕСВ уплачивается работодателем самостоятельно.

Интересно! Уплата ЕСВ для ФЛП остается добровольной до конца военного положения.

Единый налог для ФЛП

Субъекты хозяйственной деятельности (ФЛП), которые на упрощенной системе налогообложения, платят единый налог (ЕН), который зависит от группы плательщика.

Ставка единого налога для I группы составляет до 10% от прожиточного минимума ежемесячно, а максимальный допустимый размер дохода за год составляет 1 миллион 185 тысяч 700 гривен.

Для II группы ФЛП ЕН составляет 20% от минимальной зарплаты ежемесячно, максимально допустимый размер дохода за год составляет 5 миллионов 921 тысяча 400 гривен.

Для III группы ФЛП – 3% или 5% от суммы дохода ежеквартально, о/Ограничение суммы годовых поступлений – 8 миллионов 285 тысяч 700 гривен.

Обратите внимание! По состоянию на 1 января 2024 года если вы являетесь плательщиком НДС – 3% от суммы дохода по состоянию на 1 января текущего года, если вы являетесь плательщиком НДС. В то же время 5% от суммы дохода, если вы не являетесь плательщиком НДС.