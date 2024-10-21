Скільки українці сплачують із зарплат податків

В Україні до найманого працівника або ж особи, яка виконує роботу за цивільно-правовою угодою, застосовуються такі податки:

Читайте також Як вирахувати розмір податків: скільки сплачують роботодавці та працівники

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18% заробітної плати,

– 18% заробітної плати, військовий збір — для військових 1,5%, а для інших – 5% з 1 жовтня 2024 року,

Зверніть увагу! Військовий збір не торкнеться тих, хто бере участь в бойових діях. Тобто з їхніх доходів, а це грошове забезпечення та додаткові надбавки, не сплачуються податки.

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22% від зарплати: мінімальний розмір становить на сьогодні 1 760 гривень за місяць (22% від мінімальної зарплати у розмірі 8 000 гривень), а максимальний – 26 400 гривень (22% від 15 мінімальних зарплат).

Водночас за даними Держпраці, якщо ПДФО та військовий збір утримуються із заробітної плати працівника, то ЄСВ сплачується роботодавцем самостійно.

Цікаво! Сплата ЄСВ для ФОПів лишається добровільною до кінця воєнного стану.

Єдиний податок для ФОПів

Суб'єкти господарської діяльності (ФОПи), які на спрощеній системі оподаткуванні, сплачують єдиний податок (ЄП), який залежить від групи платника.

Ставка єдиного податку для I групи становить до 10% від прожиткового мінімуму щомісяця, а максимальний допустимий розмір доходу за рік складає 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень.

Для II групи ФОП ЄП становить 20% від мінімальної зарплати щомісяця, максимально допустимий розмір доходу за рік складає 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень.

Для III групи ФОП – 3% або 5% від суми доходу щоквартально, о/Обмеження суми річних надходжень – 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень.

Зауважте! Станом на 1 січня 2024 року якщо ви є платником ПДВ – 3% від суми доходу станом на 1 січня поточного року, якщо ви є платником ПДВ. Водночас 5% від суми доходу, якщо ви не є платником ПДВ.