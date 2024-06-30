"Только стратегические": Коваль объяснил, что останется в собственности Украины после приватизации

Фонд госимущества продолжает продавать неликвидные объекты. Приватизация позволяет привлекать в бюджет сотни миллионов гривен.

Что останется собственностью государства

Как сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль, приватизация через открытые аукционы продолжается успешно. Кроме того, большой рост цен благодаря соревновательному эффекту позволяет привлечь в бюджет больше средств.

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Наша команда считает, что в государственной собственности должны оставаться только стратегические объекты, а гостиничный бизнес не является таковым. Однако эти локации заслуживают новой жизни,

– отметил глава ФГИУ.

Таким был его ответ на вопрос о продаже гостиницы "Украина" в рамках большой приватизации.

Новый путь развития

Также Коваль уверен, что в аренде государственных активов есть значительный потенциал. Их общая площадь составляет 8,1 миллиона квадратных метров.

Бизнес активно проявляет интерес к такой опции, ведь не у всех сейчас есть возможность приобрести объект. По состоянию на сейчас заключено более 14 тысяч арендных контрактов.