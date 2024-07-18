Сильный персональный бренд значительно расширяет горизонты возможностей лидеров, рассказывает Бизнес 24. Он повышает уровень доверия и заинтересованности, а следовательно, способствует продвижению на рынке как самого руководителя, так и его продукты или компании.

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Существует ошибочное представление, что персональный бренд строится на соцсетях, но это далеко не так. Они являются лишь инструментом его трансляции и коммуникации. Вместе с Škoda рассказываем о том, над чем стоит работать лидерам в первую очередь, чтобы их персональный бренд был сильным и аутентичным.

Консистентность

У сильных лидеров очень четко выраженная и консистентная личность. Она отражает его ценности и сущность во всех активностях и проявлениях, благодаря чему формируется репутация человека.

Лидеры консистентные во всех своих проявлениях / Фото Unsplash

Поэтому персональный бренд становится не только надежным для поддержки, но и превращается в пример для подражания. Когда за лидером готовы идти – это яркое свидетельство его силы.

Уникальность

Довольно часто лидеры делают ошибку и превращают работу над персональным брендом в соревнование с конкурентами. Заимствовать удачные черты – неплохая идея, однако именно уникальность отличает от других и добавляет высокую ценность.

Лидеры понимают свою уникальность / Фото Unsplash

Речь может идти об экспертизе, подход к решению проблем, стиль коммуникации или даже личные качества. Важно, чтобы руководитель четко понимал, какая именно черта наиболее привлекательна для его аудитории, и развивал ее независимо от того, что делают другие.

Прозрачность

Сильные лидеры всегда открыты к коммуникации и новому опыту. Они одинаково общаются как с партнерами, так и с подчиненными, ведь для них важен не статус, а экспертиза и опыт.

Лидеры открыты ко всем мнениям / Фото Unsplash

Умение слушать – это сильная сторона современного лидера, а особенно, когда речь идет о критике или советах. Обсуждение неудач, откровенность и смелость принимать дельные мысли могут стать трамплином для персонального бренда, о котором будет говорить весь рынок.

Надежное авто – часть персонального бренда лидера

Дорога на работу должна также быть комфортной, чтобы даже пробки не смогли испортить настроение. С обновленной Škoda Octavia путь к вершинам будет уверенным и динамичным.

Дизайн автомобиля нового поколения благодаря большему кузову напоминает элегантное купе, а динамичная форма и продуманные детали свидетельствуют об эталонном качестве.

Владельцы новой Škoda Octavia знают, что такое комфорт, поэтому ни одна поездка не превратится в испытание. Два 10-дюймовые дисплеи, один из которых проектирует информацию на лобовое стекло, минималистичные линии, атмосферная подсветка, эргономичные сиденья и множество дополнительных "плюшек" делают салон автомобиля не просто эффективным, но и утонченным и элегантным.

Škoda – удачный выбор для лидеров / Фото Škoda

Вещи для любой активности в течение недели и даже семейных поездок на уикенд легко поместятся в просторный багажник вместимостью до 600 литров, причем ни о какой потере комфорта для пассажиров речь не идет. Беспокоиться о безопасности также не нужно – 9 подушек и множество систем помощи водителю превратили Škoda Octavia на максимально безопасный автомобиль.

Эффективный расход бензина, максимальный комфорт, проверенный производитель, международные награды и лучшие условия по выгодной цене – вот, что делает Škoda Octavia замечательным выбором для всех, кто ценит качество, удобство и надежность.