Сильный персональный бренд значительно расширяет горизонты возможностей лидеров, рассказывает Бизнес 24. Он повышает уровень доверия и заинтересованности, а следовательно, способствует продвижению на рынке как самого руководителя, так и его продукты или компании.
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Существует ошибочное представление, что персональный бренд строится на соцсетях, но это далеко не так. Они являются лишь инструментом его трансляции и коммуникации. Вместе с Škoda рассказываем о том, над чем стоит работать лидерам в первую очередь, чтобы их персональный бренд был сильным и аутентичным.
Консистентность
У сильных лидеров очень четко выраженная и консистентная личность. Она отражает его ценности и сущность во всех активностях и проявлениях, благодаря чему формируется репутация человека.
Лидеры консистентные во всех своих проявлениях / Фото Unsplash
Поэтому персональный бренд становится не только надежным для поддержки, но и превращается в пример для подражания. Когда за лидером готовы идти – это яркое свидетельство его силы.
Уникальность
Довольно часто лидеры делают ошибку и превращают работу над персональным брендом в соревнование с конкурентами. Заимствовать удачные черты – неплохая идея, однако именно уникальность отличает от других и добавляет высокую ценность.
Лидеры понимают свою уникальность / Фото Unsplash
Речь может идти об экспертизе, подход к решению проблем, стиль коммуникации или даже личные качества. Важно, чтобы руководитель четко понимал, какая именно черта наиболее привлекательна для его аудитории, и развивал ее независимо от того, что делают другие.
Прозрачность
Сильные лидеры всегда открыты к коммуникации и новому опыту. Они одинаково общаются как с партнерами, так и с подчиненными, ведь для них важен не статус, а экспертиза и опыт.
Лидеры открыты ко всем мнениям / Фото Unsplash
Умение слушать – это сильная сторона современного лидера, а особенно, когда речь идет о критике или советах. Обсуждение неудач, откровенность и смелость принимать дельные мысли могут стать трамплином для персонального бренда, о котором будет говорить весь рынок.
Надежное авто – часть персонального бренда лидера
Дорога на работу должна также быть комфортной, чтобы даже пробки не смогли испортить настроение. С обновленной Škoda Octavia путь к вершинам будет уверенным и динамичным.
Дизайн автомобиля нового поколения благодаря большему кузову напоминает элегантное купе, а динамичная форма и продуманные детали свидетельствуют об эталонном качестве.
Владельцы новой Škoda Octavia знают, что такое комфорт, поэтому ни одна поездка не превратится в испытание. Два 10-дюймовые дисплеи, один из которых проектирует информацию на лобовое стекло, минималистичные линии, атмосферная подсветка, эргономичные сиденья и множество дополнительных "плюшек" делают салон автомобиля не просто эффективным, но и утонченным и элегантным.
Škoda – удачный выбор для лидеров / Фото Škoda
Вещи для любой активности в течение недели и даже семейных поездок на уикенд легко поместятся в просторный багажник вместимостью до 600 литров, причем ни о какой потере комфорта для пассажиров речь не идет. Беспокоиться о безопасности также не нужно – 9 подушек и множество систем помощи водителю превратили Škoda Octavia на максимально безопасный автомобиль.
Эффективный расход бензина, максимальный комфорт, проверенный производитель, международные награды и лучшие условия по выгодной цене – вот, что делает Škoda Octavia замечательным выбором для всех, кто ценит качество, удобство и надежность.