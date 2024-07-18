Сильний персональний бренд неабияк розширює горизонти можливостей лідерів, розповідає Бізнес 24. Він підвищує рівень довіри та зацікавленості, а отже, сприяє просуванню на ринку як самого керівника, так і його продукти чи компанії.

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Існує хибне уявлення, що персональний бренд будується на соцмережах, але це далеко не так. Вони є лише інструментом його трансляції та комунікації. Разом зі Škoda розповідаємо про те, над чим варто працювати лідерам в першу чергу, аби їх персональний бренд був сильним та автентичним.

Консистентність

У сильних лідерів дуже чітко виражена та консистентна особистість. Вона відображає його цінності та сутність в усіх активностях та проявах, завдяки чому формується репутація людини.

Лідери консистентні у всіх своїх проявах / Фото Unsplash

Відтак персональний бренд стає не лише надійним для підтримки, а й перетворюється на приклад для наслідування. Коли за лідером готові йти – це яскраве свідчення його сили.

Унікальність

Доволі часто лідери роблять помилку та перетворюють роботу над персональним брендом на змагання з конкурентами. Запозичувати вдалі риси – непогана ідея, однак саме унікальність вирізняє з-поміж інших та додає найвищу цінність.

Лідери розуміють свою унікальність / Фото Unsplash

Мова може йти про експертизу, підхід до розв'язання проблем, стиль комунікації чи навіть особисті якості. Важливо, щоб керівник чітко розумів, яка саме риса найбільш приваблива для його аудиторії, та розвивав її незалежно від того, що роблять інші.

Прозорість

Сильні лідери завжди відкриті до комунікації та нового досвіду. Вони однаково спілкуються як з партнерами, так і з підлеглими, адже для них важливим є не статус, а експертиза та досвід.

Лідери відкриті до всіх думок / Фото Unsplash

Вміння слухати – це сильна сторона сучасного лідера, а особливо, коли йдеться про критику або поради. Обговорення невдач, відвертість та сміливість приймати слушні думки можуть стати трампліном для персонального бренду, про який говоритиме весь ринок.

Надійне авто – частина персонального бренду лідера

Дорога на роботу повинна також бути комфортною, аби навіть затори не змогли зіпсувати настрій. З оновленою Škoda Octavia шлях до вершин буде впевненим та динамічним.

Дизайн автомобіля нового покоління завдяки більшому кузову нагадує елегантне купе, а динамічна форма та продумані деталі свідчать про еталонну якість.

Власники нової Škoda Octavia знають, що таке комфорт, тому жодна поїздка не перетвориться на випробування. Два 10-дюймові дисплеї, один з яких проєктує інформацію на лобове скло, мінімалістичні лінії, атмосферна підсвітка, ергономічні сидіння та безліч додаткових "плюшок" роблять салон автомобіля не просто ефективним, а й витонченим та елегантним.

Škoda – вдалий вибір для лідерів / Фото Škoda

Речі для будь-якої активності впродовж тижня та навіть сімейних поїздок на вікенд легко помістяться у просторий багажник місткістю до 600 літрів, при чому про жодну втрату комфорту для пасажирів не йдеться. Турбуватися про безпеку також не потрібно – 9 подушок та безліч систем допомоги водію перетворили Škoda Octavia на максимально безпечний автомобіль.

Ефективний розхід бензину, максимальний комфорт, перевірений виробник, міжнародні нагороди та найкращі умови за вигідною ціною – ось, що робить Škoda Octavia чудовим вибором для всіх, хто цінує якість, зручність та надійність.