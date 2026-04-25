ТОП-3 самые ценные профессии будущего: за кем будут "охотиться" работодатели

В ближайшие годы рынок труда может измениться значительно быстрее, чем кажется. И главная борьба будет вестись не просто за специалистов, а за тех, кто сможет совместить людей, технологии и новые подходы к работе.

Какие профессии будут самые дефицитные и ценные?

В первую очередь будут обращать внимание на отдельных людей. Об этом рассказала руководитель People Advisory Services компании EY Ukraine Ольга Горбановская, пишет УНИАН.

На первое место выходят специалисты, которые способны "сшивать" мир технологий и людей. Речь идет не просто об ИТ-специалистах, а о тех, кто помогает людям быстрее адаптироваться к изменениям и эффективно использовать новые инструменты.

Причина – в самой природе человека. Сегодня ключевым барьером для развития является не недостаток технологий, а нежелание или сложность их освоения.

Это инерция людей по освоению новых технологий. И хотя интуитивно хочется двигаться туда быстрее, это сопротивление людям не дает осуществлять это движение. Поэтому профессии, которые позволят быстрее учить и уменьшать сопротивление людей новым технологиям, будут номер один,

– отметила она.

Вторым важным направлением становится архитектура рабочей среды. Речь идет о создании таких условий, в которых бизнес строится вокруг человека – его опыта, потребностей и эффективности. Фактически речь о комплексном подходе, где сочетаются:

рабочие процессы

технологические платформы

стратегия компании

и роль каждого работника

Это архитектура рабочего места, архитектура рабочих процессов и архитектура технологических платформ, которые позволяют вокруг опыта человека построить операционную модель бизнеса. Это цели, стратегия бизнеса, рабочие процессы, технологии и люди,

– объяснила Горбановская.

Еще одним ключевым направлением, которое стремительно набирает вес, являются биотехнологии. Демографические изменения и старение населения делают этот сектор критически важным:

За последнее десятилетие средний возраст населения в мире вырос примерно на пять лет, а в Украине этот процесс происходит еще быстрее. Это означает, что обществу нужно искать решения, которые позволят людям дольше оставаться активными – в том числе и в экономическом смысле.

Сейчас медицина и технология движутся очень быстро вперед. Мы видим, как важно успевать за этими новинками, чтобы просто продлить активность, в том числе экономическую активность людей за счет новых медицинских технологий. Эти профессии будут номер один,

– добавила эксперт.

Главной новацией проекта Трудового кодекса является сосредоточение на интересе государства в максимальном обеспечении возможности официального трудоустройства для населения, рассказал Василий Воскобойник в комментарии 24 Каналу. Взамен люди получат социальную защиту и стаж для будущей пенсии.

Василий Воскобойник Председатель Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Подтолкнуть к официальному трудоустройству должно понимание того, что когда человек платит налоги, у него есть социальная защита со стороны государства, он может получать больничные, рассчитывать на выплату отпускных. Нужно делать все таким образом, чтобы работать официально было выгодно, чтобы это было построено не просто на каких-то слоганах, а на том, что человек будет понимать, почему его официальная работа будет более полезной, чем нелегальное трудоустройство.

Новый Трудовой кодекс напрямую не решит проблемы неофициального трудоустройства, ведь она относится больше к сфере налогообложения и касается видения развития экономики, добавляет Василий Воскобойник. По мнению эксперта, дешевая рабочая сила не должна быть преимуществом Украины, вместо этого стоит сосредоточиться на создании высокооплачиваемых рабочих мест.

