"Газпром" стал самой убыточной российской компанией

В 2023 году "Газпром" стал самой убыточной компанией России. Компания получила такие потери впервые за последние 25 лет.

Какие предприятия России получили наибольшие убытки

Российские СМИ сообщают, что за 2023 год "Газпром" понес рекордные убытки. Объем потерь составил – 6,1 миллиарда долларов.

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Обратите внимание! В первой половине 2024 года "Газпром" получил чистую прибыль почти 12 миллиардов долларов.

Какие еще российские компании по итогам 2023 года, стали убыточными:

Амурский газохимический комплекс.

Ozon.

Авиастроительная корпорация Ростех.

Соцсеть "ВКонтакте".

Угольная компания "Междуречье".

Государственная организация "Агентство по страхованию вкладов".

Пивоваренная компания "Балтика".

Московский метрополитен.

Вместе с тем, есть российские компании, которые смогли уменьшить свои убытки в 2023 году. В частности, группа "Русгаздобыча" сократила свои потери до 320 миллионов долларов. Для сравнения, в 2022 году это значение составляло 1,6 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Общий убыток российских компаний, которые стали частью рейтинга Forbes превысил 9,4 миллиарда долларов.