Придется покрывать годами – сколько миллиардов убытков понес агросектор из-за войны

Война нанесла болезненные убытки для всех секторов украинской экономики. Особенно большие потери понесла аграрная сфера.

Безумные убытки аграрного сектора

Вследствие полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину убытки нашего аграрного сектора составили уже 80 миллиардов долларов. Соответствующие расчеты сделали Всемирный банк и KSE Агроцентр.

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Общая стоимость уничтоженных активов составляет 10,3 миллиарда долларов. Этот показатель вырос на 18% по сравнению с апрелем прошлого года.

Наибольшей категорией убытков является поврежденная и уничтоженная сельскохозяйственная техника, что составляет 5,8 миллиарда долларов или 56,7% от всех убытков,

– говорится в выводах исследования.

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Всего в результате войны частично повреждено или полностью уничтожено 181 тысяча единиц сельхозтехники или оборудования. Также большие потери нанесены в следующих секторах:

похищение или уничтожение уже произведенной продукции – 1,97 миллиарда долларов;

повреждение зернохранилищ – 1,8 миллиарда долларов;

многолетние насаждения – 398 миллионов долларов;

животноводство – 254 миллиона долларов;

аквакультура и рыбоводство – 35 миллионов долларов.

Если учесть потери из-за недополученного дохода и увеличения себестоимости, то по сравнению с предыдущим обзором они выросли аж вдвое – до 69,8 миллиарда долларов.

Как оценили аналитики, для восстановления в следующие 10 лет нужно будет 56 миллиардов долларов. Что касается приоритетных потребностей, то большую часть из 435 миллионов долларов уже покрыли доноры.