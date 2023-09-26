Какие работники нужны и какую зарплату предлагают: что говорит Госслужба занятости

Украинский рынок труда постепенно оживает вместе с экономикой. Некоторые вакансии особенно "горячие".

Популярные вакансии и какие зарплаты предлагают

Сейчас на Едином портале вакансий "висят" более 220 тысяч предложений. Наибольшим спросом пользуются квалифицированные работники рабочих процессий и работники из сферы торговли.

Интересно Всегда идут в ногу со временем: 5 главных признаков успешного и профессионального лидера

Также данные свидетельствуют, что работодатели постепенно увеличивают уровень зарплаты. Рост происходит медленно, но постоянно.

В Госслужбе занятости сообщили, что средний размер зарплаты работников, подаваемых на работу от них, составляет около 11 тысяч гривен.

Сейчас больше всего вакансий среди таких профессий:

продавец-консультант;

менеджер по продажам;

повар;

бухгалтер;

грузчик;

врач;

швея;

бариста;

водитель автотранспортных средств;

машинист.

Продавцам, поварам, бариста, водителям и машинистам иногда предлагают зарплату более 50 тысяч гривен. Еще больше предлагают врачам, бухгалтерам и менеджерам по продажам.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года технологические гиганты уволили сотни тысяч работников.