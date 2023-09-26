Какие работники нужны и какую зарплату предлагают: что говорит Госслужба занятости
Источник:Государственная служба занятости
Украинский рынок труда постепенно оживает вместе с экономикой. Некоторые вакансии особенно "горячие".
Популярные вакансии и какие зарплаты предлагают
Сейчас на Едином портале вакансий "висят" более 220 тысяч предложений. Наибольшим спросом пользуются квалифицированные работники рабочих процессий и работники из сферы торговли.
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Также данные свидетельствуют, что работодатели постепенно увеличивают уровень зарплаты. Рост происходит медленно, но постоянно.Интересно! В Госслужбе занятости сообщили, что средний размер зарплаты работников, подаваемых на работу от них, составляет около 11 тысяч гривен.
Сейчас больше всего вакансий среди таких профессий:
- продавец-консультант;
- менеджер по продажам;
- повар;
- бухгалтер;
- грузчик;
- врач;
- швея;
- бариста;
- водитель автотранспортных средств;
- машинист.
Продавцам, поварам, бариста, водителям и машинистам иногда предлагают зарплату более 50 тысяч гривен. Еще больше предлагают врачам, бухгалтерам и менеджерам по продажам.
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года технологические гиганты уволили сотни тысяч работников.