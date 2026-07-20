Работа есть, но не для всех: каких работников в Украине нанимают в первую очередь
За первые шесть месяцев 2026 года работодатели подали в Государственную службу занятости более 240 тысяч вакансий. Некоторые из них заполнялись практически мгновенно, а другие остались без внимания украинцев.
Как изменился рынок труда в 2026 году
Главной проблемой на рынке труда остается несоответствие между навыками кандидатов и потребностями работодателей, сообщили в Государственной службе занятости.
За полгода было заполнено 131,5 тысячи вакансий, тогда как за помощью в трудоустройстве обратились около 230 тысяч человек, получивших статус безработного.
Основной причиной называют разницу между квалификацией соискателей, требованиями работодателей и карьерными ожиданиями кандидатов.
Какие вакансии закрываются быстрее всего
Наивысший уровень укомплектования имеют следующие вакансии:
- продавец продовольственных товаров – 6,7 тысяч вакансий;
- водитель автотранспортных средств – 6,2 тысячи;
- повар – 3,3 тысячи;
- бухгалтер – 2,7 тысячи;
- охранник – 2,4 тысячи;
- администратор – 2,2 тысячи.
Именно по этим специальностям работодателям чаще всего удается найти сотрудников.
На какие вакансии не нашлось ни одного кандидата
В то же время некоторые профессии в течение года не получили ни одного отклика от соискателей. Среди них:
- Машинист автомотрисы;
- Помощник машиниста электропоезда;
- Поездной электромеханик;
- Моторист;
- Машинист обогатительных и брикетировочных установок;
- Мойщик летательных аппаратов;
- Техник-метеоролог;
- Заведующий ветеринарной клиникой.
Какие профессии наиболее востребованы в Украине
Наибольшим спросом на украинском рынке труда сейчас пользуются профессии, обеспечивающие бесперебойную работу торговли, логистики, производства, сферы услуг и административной сферы.
Первое место по количеству вакансий занимает продавец-консультант. Средняя зарплата для таких специалистов составляет 23 500 гривен, а четыре из пяти работодателей готовы принимать кандидатов без опыта работы.
На втором месте находится менеджер по продажам, которому предлагают в среднем 37 500 гривен в месяц. Аналогичный уровень дохода могут получать и водители, спрос на которых остается стабильно высоким из-за потребностей логистики, производства и Сил обороны.