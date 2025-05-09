Кто до сих пор кормит Россию несмотря на войну в Украине
- Более 1 805 мировых компаний до сих пор не оставили российский рынок после вторжения в Украину в 2022 году, некоторые из них только сократили деятельность или инвестиции.
- Известные компании, такие как Philip Morris, Japan Tobacco International, Raiffeisen Bank, PepsiCo, Metro AG и SOCAR, продолжают работать в России.
Едва ли не 2 тысячи мировых компаний до сих пор не покинули Россию. Хотя некоторые из них частично сократили деятельность или остановили инвестиции, однако продолжают зарабатывать в стране-агрессоре.
Какие компании до сих пор не покинули Россию после 2022 года
По данным платформы Leave Russia от KSE Institute, более 1 805 компаний до сих пор не оставили российский рынок после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, передает 24 Канал.
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Только более 141 компания заявила об остановке инвестиций, то есть останавливаются будущие запланированные инвестиции, развитие и маркетинг, но ведение бизнеса продолжается. Также, более 373 компаний сообщили о сокращении деятельности, что означает лишь сворачивание некоторых бизнес-операций.
Среди тех, кто после 2022 года до сих пор не оставил российский рынок, есть такие известные компании, как:
- Philip Morris – основными брендами являются Parliament, Marlboro, Chesterfield, EVE, L&M, Bond Street, Next/Dubliss, Optima, President, Philip Morris, IQOS, Parliament Heatsticks. Известно, что остановлено производство ряда сигаретных изделий и уменьшены объемы производства, но деятельность компании до сих пор продолжается.
- Japan Tobacco International – в портфолио компании есть международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, а также российские бренды "Донской табак", "Кисс", "Плей", "Петр I", "Тройка". Компания пообещала приостановить инвестиции, однако все еще продолжает работать в России.
- Raiffeisen Bank – банковская группа Raiffeisen Bank International имеет дочернюю компанию "Райффайзенбанк", что является универсальным российским банком. В банке заявили, что рассматривают все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно управляемым выходом из Райффайзенбанка.
- PepsiCo – в компании объявили о приостановлении продажи Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda, однако их заменили на Evervess и Frustyle. Кроме того, компания продолжала производить другую продукцию в России.
- Metro AG – работа компании продолжается в обычном режиме, а гендиректор супермаркетов "Метро" подтвердил планы продолжения бизнеса в России. НАПК внесло корпорацию Metro AG в перечень международных спонсоров войны.
- SOCAR – является государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики. В конце августа 2024 года Россия ("Газпром") и Азербайджан (SOCAR) договорились о развитии газового сотрудничества и расширении стратегического партнерства. Среди тендеров по государственным закупкам у компании есть такие заказчики, как Росгвардия и российские воинские части.