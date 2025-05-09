Кто до сих пор кормит Россию несмотря на войну в Украине

Едва ли не 2 тысячи мировых компаний до сих пор не покинули Россию. Хотя некоторые из них частично сократили деятельность или остановили инвестиции, однако продолжают зарабатывать в стране-агрессоре.

Какие компании до сих пор не покинули Россию после 2022 года

По данным платформы Leave Russia от KSE Institute, более 1 805 компаний до сих пор не оставили российский рынок после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, передает 24 Канал.

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Только более 141 компания заявила об остановке инвестиций, то есть останавливаются будущие запланированные инвестиции, развитие и маркетинг, но ведение бизнеса продолжается. Также, более 373 компаний сообщили о сокращении деятельности, что означает лишь сворачивание некоторых бизнес-операций.

Среди тех, кто после 2022 года до сих пор не оставил российский рынок, есть такие известные компании, как: