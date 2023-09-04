Интернет-магазины, рестораны, реклама: какой бизнес украинцы запускали летом

Несмотря на войну, украинская экономика не останавливается, а количество новых бизнесов растет. Предприниматели ищут новые возможности рынка и расширяют свою деятельность. Много и тех, кто отважился открыть свое дело.

Этим летом в рядах украинских предпринимателей произошло существенное пополнение. В прошедшие три месяца украинцы зарегистрировали на 34% больше новых бизнесов, чем за аналогичный период прошлого года. VKURSI, передает 24 Канал.

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Какой бизнес украинцы запускали летом

Всего этим летом в Украине зарегистрировали около 102 тысяч новых бизнесов. Из них почти 92 тысячи ФЛП и почти 10 тысяч юридических лиц. Самым "горячим" был июнь – около 36 тысяч новых бизнесов. В июле и августе зарегистрировали 32 и 34 тысяч новых бизнесов соответственно.

В среднем каждый день регистрировали более тысячи новых бизнесов.

Сколько регистрировали бизнесов летом / Инфографика VKURSI для 24 Канала

Какой бизнес чаще всего регистрировали

Наиболее популярным КВЭДом стала оптовая и розничная торговля – чуть более 38 тысяч. На втором месте разместилась информация и телекоммуникации – более 12 тысяч. Хороший показатель показали парикмахерские, салоны красоты и другие услуги – более 8 тысяч.

Справка: КВЭД (Классификатор видов экономической деятельности) – это код, содержащий все возможные направления работы предприятий. Также этот код подбирается при первичной регистрации компании, а изображает он основной вид деятельности компании.

Также высокие показатели в профессиональной, научной и технической деятельности (здесь популярными стали размещение рекламы и исследования конъюнктуры рынка) и рестораны и мобильное питание.

Где чаще всего открывали новый бизнес

Больше новых бизнесов зарегистрировали в столице – в Киеве. Теперь здесь почти на 16 тысяч предпринимателей и предприятий больше. Далее лидеры по открытию бизнеса расположились в следующем порядке:

Днепропетровская область – 9036;

Львовская область – 7 624;

Киевская область – 7374;

Харьковская область – 7259.

На рынок также вышли 182 компании с уставным капиталом более 1 миллиарда гривен. В основном они занимаются финансами, страхованием, а также поставкой электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.