Если получаешь минимальную заплату на работе: какой будет размер пенсии в будущем

Если вы получаете минимальную зарплату, то это непосредственно влияет на размер будущей пенсии. Размер выплат будет зависеть от продолжительности страхового стажа и уровня заработной платы, с которой уплачивались взносы. Узнайте, какой пенсии можно ожидать при таких условиях.

Какой будет пенсия при минималке

Размер пенсии для тех, кто получает минимальную зарплату, зависит от количества лет страхового стажа, суммы уплаченных социальных взносов и средней заработной платы за три года, предшествовавшей выходу на пенсию, передает 24 Канал.

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Обратите внимание! В Украине пенсия для людей с минимальной заработной платой и полным страховым стажем должна составлять не менее 40% от минимальной заработной платы.

Таким образом, при минимальной заработной плате в 8 000 гривен размер пенсии должен был бы составлять 3 200 гривен. Однако, в 2024 году Кабинет Министров установил минимальную пенсию на уровне 3 370 гривен.