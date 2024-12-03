Как уменьшатся зарплаты украинцев после уплаты нового военного сбора

Уже с 1 декабря часть украинцев будут платить военный сбор в размере 5%. В то же время для ФЛП военный сбор вырастет с 1 января 2025 года, но для отдельных групп он будет разным. В среднем с зарплаты в 30 тысяч гривен придется платить от 300 до 1 500 гривен военного сбора.

Сколько в декабре вычтут из зарплат налогов

Как сообщает Министерство финансов Украины, все собранные налоги, включая дополнительные поступления от изменений в Налоговый кодекс, направляются на финансирование военных нужд.

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Поэтому для ФЛП I, II и IV групп устанавливается военный сбор на уровне 10% от минимальной зарплаты. А для ФЛП III группы ставка ВС составляет 1% от оборота.

Если размер чистой зарплаты составляет 30 тысяч гривен, то 5% от этой суммы составит 1 500 гривен,

Если у ФЛП III группы ежемесячный доход в 30 тысяч, то он будет платить на 300 гривен налогов больше,

Для других ФЛП будет фиксированный ВС в размере 800 гривен.

Обратите внимание! Не облагаются на сегодня ОВГЗ, в частности военные облигации для военных лиц, а также социальные выплаты, пенсии, стипендии и другие доходы. Кроме того, военные будут платить ВС по старой ставке в 1,5%.

В общем, в законопроекте о повышении налогов также есть изменения по другим налогам: