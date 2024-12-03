Скільки у грудні вирахують із зарплат податків

Як повідомляє Міністерство фінансів України, усі зібрані податки, включно з додатковими надходженнями від змін до Податкового кодексу, спрямовуються на фінансування військових потреб.

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Відтак для ФОПів I, II та IV груп встановлюється військовий збір на рівні 10% від мінімальної зарплати. А для ФОП III групи ставка ВЗ становить 1% від обороту.

Якщо розмір чистої зарплати становить 30 тисяч гривень, то 5% від цієї суми становитиме 1 500 гривень,

Якщо у ФОПа III групи щомісячний дохід у 30 тисяч, то він платитиме на 300 гривень податків більше,

Для інших ФОПів буде фіксований ВЗ у розмірі 800 гривень.

Зверніть увагу! Не оподатковуються на сьогодні ОВДП, зокрема військові облігації для військових осіб, а також соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи. Крім того, військові платитимуть ВЗ за старою ставкою в 1,5%.

Загалом, у законопроєкті про підвищення податків також є зміни щодо інших податків: