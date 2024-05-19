"Иначе все пойдет к черту": какая ошибка погубила тысячи предпринимателей – урок от миллиардера

Джон Макартур прожил интересную жизнь и сумел достичь высоких финансовых высот. Несмотря на успех он вел спартанский образ жизни и строил свои советы вокруг одного принципа.

Бывшему единственному акционеру Bankers Life and Casualty Company of Chicago удалось построить дело с маленького капитала. Шаг за шагом Джон Макартур шел к цели и не сбивался на околицы, которых было достаточно, рассказывает 24 Канал.

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Когда у него спрашивали, в чем секрет успеха, он всегда настаивал на том, что его невозможно достичь без четкого бюджета и грамотного финансового планирования.

Бюджет – это план и гарантия, что вы идете в правильном направлении. Нарушите этот принцип – и все пойдет к черту. Тысячи предпринимателей пострадали из-за этой ошибки, не стоит повторять эту ошибку,

– говорил Макартур.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Сам Макартур был лучшим примером соблюдения этого правила. Несмотря на то, что его состояние позволяло вести роскошный образ жизни, а Голливуд как раз "разогревал" подобные желания, Джон продолжал жить едва ли не по-спартански.

Что бы ни случилось, расходы Макартура на собственные нужды не превышали 25 тысяч долларов в год. Он верил: за человека должны говорить его дела и имя, а все "атрибуты успеха" могут легко вводить в заблуждение.