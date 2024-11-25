Искусственный интеллект будет платить налоги в Украине. Нововведение будет действовать с начала нового года.

Что значит это нововведение для пользователей

OpenAI с 1 января 2025 года будет платить налог на добавленную стоимость (НДС), сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

Читайте также В центре Львова закрываются или продаются заведения питания: почему явление может стать массовым

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Пришла сегодня рассылка от OpenAI, как владельцу платного аккаунта, что с 1 января 2025-го они будут плательщиком "налога на Гугл".

Пользователям необходимо обновить свою учетную запись. Это нужно для того, чтобы добавить действительный идентификационный номер плательщика НДС.





Письмо, которое поступило пользователям от OpenAI/ Telegram Ярослава Железняка

Напомним! Так называемый "налог на гугл" был введен еще в 2021 году. В прошлом году он принес значительные поступления в бюджет Украины.