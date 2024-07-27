Компания Цукерберга получит сумасшедший штраф от ЕС: сумма может составить 14 миллиардов
Источник:Reuters
Meta стоит готовиться к большим расходам. Все – из-за штрафа от Европейского Союза.
Штраф от ЕС
Уже через несколько недель Meta Platforms должна получить первый антимонопольный штраф от ЕС. Причина – связь Marketplace (сервис объявлений) с социальной сетью Facebook.
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Почти полтора года назад Еврокомиссия обвинила Meta в предоставлении несправедливого преимущества для Marketplace. Действия компании Цукерберга нарушают антимонопольные правила.
Другие нарушения и размер штрафа
Также в ходе расследования выяснилось, что Meta навязывала несправедливые условия конкурирующим онлайн-сервисам объявлений, которые размещали свою рекламу в Facebook или Instagram.
О своем решении Еврокомиссия должна объявить в сентябре или октябре 2024 года. Потенциальный штраф – 13,4 миллиарда долларов, это 10% от глобального дохода Meta по итогам 2023 года.